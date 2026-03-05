Минтруда: список запрещенных для женщин профессий пересмотрят в Беларуси

В Беларуси планируются внести корректировки в закон «Об охране труда». Об этом сообщает sb.by со ссылкой на заместителя руководителя Минтруда и соцзащиты Беларуси Марину Артеменко.
По ее словам, планируется пересмотреть список профессий, запрещенных для женщин, но при этом репродуктивное здоровье женщин все равно будет в приоритете.
«Но сегодня создаются такие технологические условия, которые позволяют минимизировать воздействие вредных факторов. Так что профессиональные возможности для женщин и дальше будут расширяться», — подчеркнула Марина Артеменко.
Кстати, по данным Белстата, мужчины и женщины в числе руководителей в Беларуси делятся 50 на 50.
А еще ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц.
Мы писали, что Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».