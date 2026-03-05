В Бурятии изучат влияние изменений высоты снежных сугробов на выживаемость манула

Особенность манула — он не может сам рыть норы, и нужно, чтобы их ему «предоставляли». Делает это, по словам ученого, в основном «сосед» — тарбаган. За лето один тарбаган роет шесть нор разной глубины, а на зиму он уходит в одну, все остальные убежища могут использоваться манулом. Важно, что в таких норах должна сохраняться оптимальная температура — около минус 5 градусов, в таком микроклимате животным комфортно: для манула, у которого на 1 кв. см кожи 7 — 9 тыс. волосков, это благоприятная среда.