В Бурятии изучат влияние изменений высоты снежных сугробов на выживаемость манула

УЛАН-УДЭ, 5 марта. /ТАСС/. Исследования популяции манула начались в Бурятии, ученые изучат места обитания и, в том числе то, как высота снежного покрова в степях влияет на выживаемость редкого и уязвимого вида, включенного в Красные книги России и Бурятии. С материалами проекта «Сохранение манула — сохранение степей Байкальского региона» ознакомился корреспондент ТАСС.
«Будут проведены исследования закономерностей высоты и распределения снежного покрова в зависимости от высоты рельефа, ветрового режима и оценка влияния данного фактора на пищевую базу и выживаемость манула при различных сценариях изменения климата и землепользования», — говорится в материалах.
Как пояснила руководитель проекта, заведующая лабораторией экологии и систематики животных Института общей и экспериментальной биологии Сибирского отделения РАН Наталья Борисова, для манула критична высота снежного покрова. В Бурятии нынешняя зима отличается выпадением большого количества осадков. Значительные запасы снега, как ранее сообщили местные власти, повлияют на многие аспекты, в том числе на паводковую обстановку.
Для сохранения вида участники проекта «Сохранение манула — сохранение степей Байкальского региона» разработали наземные и подземные конструкции, которые могут использоваться дикими котами в качестве убежищ от крупных хищников и бродячих собак. «Собираемся заниматься установкой таких домиков для манулов», — отметила Борисова. В Красной книге Бурятии рекомендовано внедрение дополнительных мер по охране манула и широкая пропаганда среди местного населения о необходимости его сохранения. «Этот вид является зонтичным, то есть своеобразным “зонтиком” для других видов экосистем в природе: если мы ставим задачу сохранить манула, мы вынуждены сохранять его кормовые объекты, среди которых даурская пищуха, узкочерепная полевка, суслики», — отметила Борисова.
Особенность манула — он не может сам рыть норы, и нужно, чтобы их ему «предоставляли». Делает это, по словам ученого, в основном «сосед» — тарбаган. За лето один тарбаган роет шесть нор разной глубины, а на зиму он уходит в одну, все остальные убежища могут использоваться манулом. Важно, что в таких норах должна сохраняться оптимальная температура — около минус 5 градусов, в таком микроклимате животным комфортно: для манула, у которого на 1 кв. см кожи 7 — 9 тыс. волосков, это благоприятная среда.
«Мы достаточно хорошо исследовали территорию [обитания краснокнижного кота]. И оказалось, нор для манула в Тугнуйской долине сейчас мало. Так как очень низка численность тарбаганов: в начале XX века в Бурятии ежегодно добывалось около 1 млн шкурок тарбаганов. Сейчас всего этих зверьков — порядка 20 тысяч», — заметила Борисова.
Работа по проекту.
В уникальном проекте, кроме биологов, участвуют сотрудники «Бурприроды», особо охраняемой природной территории регионального значения Тугнуйский заказник и Московский зоопарк.
В целом ученым и экологам до февраля 2027 года предстоит оценить состояние и пространственную структуру популяции манула в степях Тугнуйской долины: плотность, карту распределения и ключевые участки обитания. Ученые создадут цифровую карту исследуемой территории с нанесением границ, инфраструктуры, основных биотопов (относительно однородных участков природы, где могут существовать характерные для него растительность и животный мир — прим. ТАСС), имеющих значение для сохранения манула и связанных видов. Также будут сформированы практические рекомендации для охраны и устойчивого использования степей.
Большая просветительская работа уже начата с местными сельскими жителями — как со взрослыми, так и с детьми. Важно, чтобы люди больше знали о необходимости компромиссов между охраной природы и хозяйственной деятельностью. Команда проекта разработала дизайн для брендированной сувенирной продукции.
«Кроме того, в рамках образовательной программы мы проводим творческий конкурс для детей, проживающих в населенных пунктах, располагающихся рядом с Тугнуйским заказником. Трое победителей получат главный приз — поездку в Москву и экскурсию в Московский зоопарк в январе 2027 года», — сказала Борисова.
Редкий дикий кот.
Манул, напомнила Борисова, по своим размерам схож с домашней кошкой. Масса — 2,5 — 4,5 кг, длина тела — 48 — 62 см, длина хвоста 21 — 31 см. Из-за очень длинного пушистого меха он выглядит приземистым и массивным. Его уши почти не выделяются из меха головы, из-за чего она кажется квадратной.
В Бурятии этот вид обитает в Тугнуйской и Тункинской долинах. Как сообщил директор Тункинского национального парка Антон Будунов, на данной особо охраняемой природной территории благодаря поддержке Межрегиональной ассоциации «Ирбис» также начинаются работы по изучению и сохранению манула.
«Ассоциация передала нам все необходимое оборудование: фотоловушки с картами памяти и элементами питания, а также жесткие диски для компьютеров. Техническое оснащение позволит специалистам вести мониторинг, изучать популяцию этого редкого хищника. Он весьма скрытен, мастер маскировки. На территории Тункинского парка манул встречается редко, зарегистрировано несколько встреч в долине реки Иркут», — отметил Будунов.