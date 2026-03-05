Губернатор посетил Чертковский район Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь проверил ход реконструкции водопровода и благоустройство Привокзальной площади в поселке Чертково. Детали поездки сообщает пресс-служба главы региона.
Реконструкцию водопровода в поселке подрядчик начал в августе 2025 года. Сейчас рабочие начали строительство очистных сооружений, до этого успели расчистить трассу, подготовить грунт и уложить 2,5 км новых труб. Техническая готовность — 9%. Полностью завершить работы должны к сентябрю 2028 года.
— Водоснабжение района — это одна из самых острых проблем Чертково. Сейчас вода невысокого качества, а летом еще и в дефиците. Запущен масштабный проект реконструкции стоимостью 2,1 млрд рублей. Предусмотрено строительство водозаборных скважин, насосных станций, резервуаров чистой воды и разводящей сети протяженностью более 44 км, — рассказал Юрий Слюсарь.
Сразу после стройплощадки губернатор отправился на Привокзальную площадь, ее обновление закончили в декабре прошлого года. Четверть территории теперь занимают зеленые насаждения. Также установили скамейки и урны, смонтировали освещение и видеонаблюдение. Пространство полностью преобразилось.
— На благоустройство выделили более 30 млн рублей. Обсудил с инициативной группой жителей планы, теперь задача — привести фасады зданий на площади к единому стилю, — сообщил Юрий Слюсарь.
Добавим, ситуацию с водоснабжением улучшают в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», а работы на Привокзальной площади провели по программе «Формирование комфортной городской среды».
