Губернатор посетил Чертковский район Ростовской области

Реконструкцию водопровода в поселке подрядчик начал в августе 2025 года. Сейчас рабочие начали строительство очистных сооружений, до этого успели расчистить трассу, подготовить грунт и уложить 2,5 км новых труб. Техническая готовность — 9%. Полностью завершить работы должны к сентябрю 2028 года.