Как помочь перелетным птицам весной: 4 совета от экспертов

Первые «вестники весны» появятся в первой-второй декаде марта. Раньше всех из теплых стран прилетят грачи, скворцы и полевые жаворонки, рассказывает орнитолог и кандидат биологических наук Евгений Коблик. Одними из первых с югов также возвращаются журавли и цапли. Вторая волна прилета — апрель—май. Есть и третья, когда птицы с Юга Африки и Юго-Восточной Азии возвращаются домой. Среди них ласточки, стрижи, иволги.
Помогать птицам важно и нужно, говорят эксперты. Во-первых, птицы — важный элемент биоразнообразия. Чем больше таких элементов, тем здоровее и устойчивее экосистема. Если какие-то элементы выпадают, то окружающая среда становится более уязвимой. Во-вторых, человеку приятно делать добро и создавать вокруг себя комфортное пространство.
Как помочь птицам весной
Создайте места для гнездований
Весна — период гнездований птиц. Поэтому сейчас самое время изготавливать и устанавливать искусственные гнездовья: скворечники, синичники, воробейники, дуплянки для сов. Последние особенно важны, считает орнитолог и основатель приюта для птиц «Орнитарий» Вадим Мишин. Совы полезны, потому что являются эффективными борцами с грызунами. Крысы, мыши — переносчики различных заболеваний, поэтому здоровье и безопасность человека во многом зависит от этих ночных охотников.
Вадим Мишин:
«Одна из основных проблем для птиц — урбанизированные пространства. Мы вмешиваемся в естественный ход природы и, соответственно, вырубаем и спиливаем больные деревья, делаем газоны, уничтожаем дикоросы. А птицам потом негде жить. Поэтому задача номер один сейчас — искусственные гнездовья. Первыми весной гнездиться будут совы. Это серые неясыти, которые никуда не улетают, ушастые совы, которые скоро прилетят, или воробьиные сычи».
Организуйте кормушки для птиц
В городе и пригороде в начале весны пернатым не хватает кормовой базы. Получая достаточно корма, птица постоянно пополняет свои энергетические запасы, соответственно, имеет возможность греться, поддерживать нормальную температуру тела, чтобы противостоять холодной погоде, поясняет Евгений Коблик.
При установке кормушки важно помнить о двух моментах. Во-первых, они должны быть разные, желательно с крышей и дозатором. Если у кормушки есть крыша, то это удобно и самим птицам, и человеку: она защищена от дождей, и корм не размокает. А дозаторы помогают контролировать количество корма, потому что птицы могут сразу все склевать или разбросать. Кормушка будет стоять пустой и без дела. Во-вторых, кормушку лучше расположить максимально высоко, чтобы крупные животные не смогли добраться до птиц: например, коты.
Покупайте сбалансированный корм
Если захочется купить корм, то ориентироваться стоит на вид птиц. Чередуя разные варианты, можно добиться достаточно большого разнообразия посетителей кормушки.
Не надо кормить птиц хлебными крошками, особенно от черного хлеба. Зерноядным подойдут зерновые смеси, дробленый овес и нежареные семечки подсолнечника. Насекомоядным птицам (синицы, дятлы, поползни) рядом с кормушкой можно привязать кусочек несоленого сала или мяса. Если хочется привлечь к месту кормления снегирей, то осенью нужно нарезать рябиновых кистей или крылатки ясеня, подсушить их и повесить рядом с кормушкой.
В кормлении водоплавающих птиц тоже есть свои особенности. К примеру, утки иногда остаются на зимовку и находятся рядом с незамерзающей водой. Орнитолог Евгений Коблик рекомендует не подкармливать их, поскольку утки сами в состоянии найти себе пропитание. «Подкормка уток, конечно, по желанию, но я бы этого не стал делать. Это же можно сказать и про голубей. У нас в городах немного нарушен экологический баланс, то есть голубей многовато. Так что если вы хотите, чтобы было больше мелких птичек и меньше голубей, тогда лучше не подкармливать вторых. Они найдут себе корм», — говорит Евгений Коблик.
Орнитолог Вадим Мишин советует обратить внимание на корм для собак и кошек. Он намного полезнее хлеба, которым зачастую кормят уток. «Не хлебом единым сыт водоплавающий. Если мы будем есть только хлеб, нам будет плохо. У птиц так же. Им нужно сбалансированное питание. Как ни странно, оно присутствует в кормах для собак и кошек. Можно взять пакет сухого корма и накидать в воду. Эти корма разбухают и становятся мягкими, но тонут не сразу. И пока корм плавает, утки его съедят. А то, что они не успеют съесть, осядет на дно. Позже корм найдут другие обитатели водоема — рыбы и беспозвоночные. То есть достанется всем и всем пойдет на пользу», — добавляет Вадим Мишин.
Не мешайте охоте
Опрошенные «РБК Трендами» эксперты призывают не пугать птиц и не вмешиваться в их повседневную жизнь. Например, в городских парках живут хищные птицы (ястребы-перепелятники, совы), и иногда они охотятся на голубей, ворон, мышей и мелких птичек. У людей может возникнуть желание отогнать хищника и спасти жертву.
Евгений Коблик:
«Жертве, как правило, не поможешь, а хищник останется голодным. А их надо охранять. Тем более что большинство наших пернатых хищников, которые живут, например, в Москве, — достаточно редкие птицы. Некоторые из них — представители Красной книги. Лучше как можно меньше вмешиваться в естественный ход событий».
Принцип «не вмешиваться» актуален и тогда, когда человек случайно увидел выпавшего из гнезда птенца. Обойти это правило можно, только если ему угрожает реальная опасность — нападение кошки или собаки. В таком случае птенца нужно пересадить в безопасное место и недалеко от того места, где его нашли. Как правило, выпавшие птенцы — не выпавшие птенцы, а слетки (уже почти оперившаяся птица. — «РБК Тренды»). Родители слеток знают, где они находятся, и постоянно их кормят.