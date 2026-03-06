Как помочь перелетным птицам весной: 4 совета от экспертов

В кормлении водоплавающих птиц тоже есть свои особенности. К примеру, утки иногда остаются на зимовку и находятся рядом с незамерзающей водой. Орнитолог Евгений Коблик рекомендует не подкармливать их, поскольку утки сами в состоянии найти себе пропитание. «Подкормка уток, конечно, по желанию, но я бы этого не стал делать. Это же можно сказать и про голубей. У нас в городах немного нарушен экологический баланс, то есть голубей многовато. Так что если вы хотите, чтобы было больше мелких птичек и меньше голубей, тогда лучше не подкармливать вторых. Они найдут себе корм», — говорит Евгений Коблик.