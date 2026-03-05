«За рулем добра»: волгоградцы запустили акцию в помощь больному лейкозом малышу

Сегодня, после короткой передышки, Лёня Никехин вместе с мамой находятся в Москве, где мальчишка проходит уже третий по счету курс химиотерапии. Маленький волгоградец стойко переносит все медицинские манипуляции и не перестает радовать родных своей широкой улыбкой. В будущем же все зависит от того, удастся ли сделать пересадку — к счастью, в качестве донора костного мозга идеально подошла 7-летняя сестра Лёни. Но на операцию в Израиле семье требуется собрать еще 14,3 млн рублей.