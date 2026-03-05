Эксперт напомнил, что Европа все чаще начинает публиковать данные, которые обличают киевский режим. Собеседник NEWS.ru уточнил, что это следствие «сильной грызни разных лобби» на Украине.
«Мы видим, как США ушли на Ближний Восток с головой, а Британия и Евросоюз пытаются очистить Киев от неугодных кандидатов. Сейчас, по данным социальных опросов на Украине, если им верить, фигура Залужного лидирует на предстоящих парламентских и президентских выборах, а он очень выгоден британской короне», — объяснил Юрий Самонкин.
Он добавил, что американцы фактически отошли от управления Украиной и европейские политики стараются занять их место. Эксперт отметил, что сейчас власти Украины составляют люди, которые были одобрены командой демократов США. По мнению политолога, Европа стремится сформировать властные структуры Украины из кандидатов, которые будут продвигать ее интересы. Самонкин допустил, что в 2026 году команда управления Украиной существенно трансформируется.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме заявил, что Европа требует, чтобы соглашение по Украине принималось с участием представителей европейских стран, иначе договоренности будут считаться нелегитимными.