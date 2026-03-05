Он добавил, что американцы фактически отошли от управления Украиной и европейские политики стараются занять их место. Эксперт отметил, что сейчас власти Украины составляют люди, которые были одобрены командой демократов США. По мнению политолога, Европа стремится сформировать властные структуры Украины из кандидатов, которые будут продвигать ее интересы. Самонкин допустил, что в 2026 году команда управления Украиной существенно трансформируется.