85-летнюю «ребенка Сталинграда» оставили без газа в канун 8 Марта

Пожилую волгоградку едва не довел до больницы визит газовиков. В ее квартире сотрудники «Волгоградгоргаза», обнаружили некоторые мелкие несоответствия требованиям безопасности. И решили отрезать стояк, по которому подается голубое топливо в ее квартиру, от общего.
«Причиной стало заделанное при ремонте смотровое окно в ванной комнате, совмещенной с туалетом. 85-летней женщине, которая проживает в квартире одна, предложили самостоятельно устранить этот недостаток, то есть, раздолбить стену», — цитирует одного из соседей пенсионерки v1.ru.
Пока специалисты спустились вниз за инструментами, старушка закрыла дверь и не пустила их в свое жилье. Тогда от газа отключили все квартиры, получающие газ по одному стояку.
Местные жители называют такие действия сотрудников ресурсоснабжающей организации в канун весенних праздников беспределом, а сама пенсионерка признается, что едва не угодила в больницу — так у нее поднялось волнение от стресса. Волгоградцы остались не только без газа, но и без горячей воды — ее в пятиэтажку на улице Жукова, 147, не подают — у жильцов установлены газовые колонки.
Сколько продлится отключение — неизвестно.
О том, что газовики могут отрезать квартиры от голубого топлива с 1 марта, «АиФ-Волгоград» сообщал еще в феврале.