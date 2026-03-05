85-летнюю «ребенка Сталинграда» оставили без газа в канун 8 Марта

Местные жители называют такие действия сотрудников ресурсоснабжающей организации в канун весенних праздников беспределом, а сама пенсионерка признается, что едва не угодила в больницу — так у нее поднялось волнение от стресса. Волгоградцы остались не только без газа, но и без горячей воды — ее в пятиэтажку на улице Жукова, 147, не подают — у жильцов установлены газовые колонки.