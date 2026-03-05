MWM: США и Израиль годами готовились к уничтожению иранских С-300

После упразднения Организации Варшавского договора Соединенные Штаты и другие члены НАТО получили доступ к ранним вариантам системы С-300. Эти передовые на тот момент системы широко использовались странами Восточной Европы, ранее состоявшими в ОВД, а после вступившими в НАТО. Много систем С-300 унаследовала Украина, которая отправляла в Соединенные Штаты образцы для изучения. Однако все эти экземпляры серьезно уступали С-300ПМ, поступившей на вооружение в 1990-е годы.