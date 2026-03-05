MWM: США и Израиль годами готовились к уничтожению иранских С-300

«Хотя о возможностях иранских систем ПВО, включая системы большой дальности “Бавар-373” и “Хордад-15”, составляющие основу оборонительной сети, известно мало, российская система С-300ПМУ2 также была развернута для защиты столицы Тегерана, и силы Израиля, США и других стран — членов НАТО готовились к ее уничтожению в течение многих лет», — пишет MWM.
После упразднения Организации Варшавского договора Соединенные Штаты и другие члены НАТО получили доступ к ранним вариантам системы С-300. Эти передовые на тот момент системы широко использовались странами Восточной Европы, ранее состоявшими в ОВД, а после вступившими в НАТО. Много систем С-300 унаследовала Украина, которая отправляла в Соединенные Штаты образцы для изучения. Однако все эти экземпляры серьезно уступали С-300ПМ, поступившей на вооружение в 1990-е годы.
Со временем страны НАТО получили доступ к более современным вариантам системы. После продажи Кипру комплексов С-300ПМУ1 греческие вооруженные силы предоставили союзникам по Североатлантическому альянсу и Израилю возможности для проведения учений с имитацией ударов по С-300. Это позволило им ознакомиться с работой ее РЛС и отработать на практике методы борьбы против системы.
Иранские С-300ПМУ2 были произведены на два десятилетия позже греческих образцов и подверглись значительной доработке. Поэтому, помимо тренировок с Грецией, США также провели целый ряд разведывательных операций с целью изучить более новые варианты системы.
После начала СВО ВВС США перебросили F-35A ближе к украинским границам, чтобы проводить радиоэлектронную разведку и изучить возможности российских систем ПВО, в том числе современных вариантов С-300.
Ожидалось, что эффективность иранских С-300 значительно повысится в случае приобретения российских Су-35, так как это могло улучшить их ситуационную осведомленность, однако начавшиеся боевые действия исключили такую возможность, подводит итог MWM.