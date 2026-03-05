Омский аллерголог назвала безопасные цветы для подарка на 8 Марта

Чтобы правильно выбрать букет к Международному женскому дню, потребует особая внимательность. 5 марта омский минздрав напомнил про существование поллиноза — это реакция на пыльцу растений, проявляющаяся слезотечением, чиханием, высыпаниями, першением в горле, затрудненным дыханием вплоть, иногда наступает анафилактический шок.
«Возможность развития такой реакции организма зависит от нескольких факторов: вида цветка, размера и химического состава пыльцы, индивидуальной чувствительности конкретного человека. При этом поллиноз может возникнуть не только у людей, склонных к появлению аллергии, но и тех, у кого повышена чувствительность к запахам. На цветы могут среагировать также дети до 14 лет и беременные женщины в результате физиологических изменений, происходящих в организме», — рассказала доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ, главный специалист аллерголог-иммунолог регионального минздрава, к.м.н. Елена Надей.
Чтобы исключить риск обострения, эксперт рекомендует выбирать розы, орхидеи, герберы, хризантемы или анемоны. Сильно пахнущих цветов — гиацинтов, лилий, нарциссов, жасмина и мимозы — лучше избегать.
Если аллергику подарили букет, важно правильно расположить его в помещении. Следует избегать комнат с плохим проветриванием и высокой влажностью; не ставить цветы у кровати, рабочего стола, в детской; держать подальше от источников тепла, вентиляторов и кондиционеров. Также необходимо следить за качеством воды, чтобы не спровоцировать грибковую чувствительность.
Понимание особенностей разных видов цветов и осторожность помогут выбрать безопасный подарок и избежать неприятных последствий.
