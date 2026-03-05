Омский аллерголог назвала безопасные цветы для подарка на 8 Марта

«Возможность развития такой реакции организма зависит от нескольких факторов: вида цветка, размера и химического состава пыльцы, индивидуальной чувствительности конкретного человека. При этом поллиноз может возникнуть не только у людей, склонных к появлению аллергии, но и тех, у кого повышена чувствительность к запахам. На цветы могут среагировать также дети до 14 лет и беременные женщины в результате физиологических изменений, происходящих в организме», — рассказала доцент кафедры внутренних болезней и семейной медицины ОмГМУ, главный специалист аллерголог-иммунолог регионального минздрава, к.м.н. Елена Надей.