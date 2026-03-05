Ричмонд
Белстат: средняя белоруска впервые выходит замуж в 27 лет, а второй раз в 40

Белстат представил портрет среднестатистической белоруски.

Источник: Комсомольская правда

44-летняя горожанка с высшим или средним образование, впервые вышла замуж в 26 лет и через год родила первенца, общается в соцсетях и работает в сфере услуг. Таков портрет среднестатистической белорусской женщины, который представил Белстат.

Но только каждая третья женщина регулярно в свободное время занимается спортом. При этом средний возраст для повторного брака — 40 лет.

86% женщин в трудоспособном возрасте работают, у мужчин этот показатель ниже на 1,5%. Высшее образование имеют 42% работающих женщин и только 30% мужчин.

Больше всего женщин, более 80%, традиционно в здравоохранении и образовании. Женщины также активно застолбили место в финансовой, страховой, научной, технической деятельности и торговли.

В последние годы много их и в IT-сфере — 34%. Еще не так давно эта сфера считалась в основном мужской вотчиной.

Среди работающих женщин 20−49 лет около 60% имеют детей до 18 лет. У 55% — один ребенок, у каждой третьей — двое, у 11% женщин — трое и больше.

Женщины чаще мужчин ищут и находят подработку. Среди работников, имеющих кроме основной работы дополнительную, женщины составляют более 60%.

Женщины в Беларуси намного чаще волонтерят, чем мужчины. Среди волонтеров республики 78% — женщины, причем 64% из них работают.

Кстати, список запрещенных для женщин профессий пересмотрят в Беларуси.

А еще, по данным Белстата, ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц.

Кроме того, мужчины и женщины в числе руководителей в Беларуси делятся 50 на 50.

Мы писали, что Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».