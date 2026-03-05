10 тысяч верующих соберутся на Республиканский ифтар в Казани

13 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится 14-й Республиканский ифтар. Это одно из главных событий священного месяца Рамадан в Татарстане. Ожидается, что на вечернем разговении соберутся около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе муфтията республики.