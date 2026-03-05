Ричмонд
10 тысяч верующих соберутся на Республиканский ифтар в Казани

Главное событие священного месяца Рамадан в Татарстане пройдет 13 марта в Казани.

Источник: пресс-служба раиса РТ

13 марта в международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится 14-й Республиканский ифтар. Это одно из главных событий священного месяца Рамадан в Татарстане. Ожидается, что на вечернем разговении соберутся около 10 тысяч человек, сообщили в пресс-службе муфтията республики.

Главное, что нужно знать:

— Вход строго по билетам. Дети младше 6 лет могут пройти только в сопровождении родителей.

— Попасть на территорию «Казань Экспо» можно будет только до 17:30. После получасовой барьер закроется.

— Организаторы просят брать билет только при твердой уверенности в посещении. Если планы изменились, билет лучше вернуть или передать другим верующим.

— Еда и вода — по количеству гостей. Одна порция и одна бутылка воды выдаются строго на один билет.

— Одежда и мужчин, и женщин должна соответствовать нормам ислама.