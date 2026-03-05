Ричмонд
Трутнев рассказал, почему выбирает для путешествий Дальний Восток

Трутнев: на Дальнем Востоке есть место для открытий, можно увидеть много нового.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев рассказал, что для своих путешествий выбирает Дальний Восток.

В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений», в которой принял участие вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. и министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Если у меня возникает свободное время, я всегда путешествую и делаю это по Дальнему Востоку. Скажу честно, не только потому, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поручил мне заниматься развитием Дальнего Востока, а потому, что это безумно красивый край, там действительно есть место для открытий, там можно увидеть много нового и узнать то, из чего рождается наша любовь к Родине», — поделился он.

Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО «Фонд развития социальных инициатив».

