Популярные лапша быстрого приготовления и соевое мясо попали в «черный список»

Популярные продукты попали в «черный список» из-за несоответствия требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». И лапша, и соевое мясо содержали в своем составе запрещенные при производстве пищевой продукции ингредиенты.
Производителем лапши является корейская фирма «Samyang Foods Co., Ltd.» Согласно информации Госстандарта, эксперты признали опасными сразу два их продукта — лапшу быстрого приготовления обычную и острую.
В обоих продуктах был обнаружен краситель рибофлавин, недопустимый при производстве такого вида еды.
«При производстве продукции использовалась заявленная изготовителем в маркировке и недопустимая при производстве данного вида продукции пищевая добавка — краситель рибофлавин (Е101)», — говорится в сопроводительной информации.
В соевом мясе, которое выпускает китайский производитель, также обнаружена недопустимая пищевая добавка — консервант пропионат кальция.
Опасную лапшу и соевое мясо надлежит изъять из оборота. Эти продукты нельзя продавать, а также ввозить в Беларусь.