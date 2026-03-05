Жительница Москвы выиграла конкурс «Дальний Восток — Земля приключений»

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Обладательницей гран-при конкурса «Дальний Восток — Земля приключений» в 3 миллиона рублей стала жительница Москвы Марина Галкина за фильм «Одна в тундре. 700 километров пути».
В четверг в Национальном центре «Россия» состоялась церемония награждения победителей и призеров III Всероссийского конкурса на лучшее путешествие «Дальний Восток — Земля приключений».
«Дальний Восток — Земля приключений». Лучшее путешествие по Дальнему Востоку и Арктике. Победа в номинации: Галкина Марина. Победила Галкина, Москва. Фильм «Одна в тундре. 700 километров пути», — объявили ведущие.
Участница конкурса провела в путешествии два месяца, итогом этого долгого пути стал 8-минутный фильм, кадры которого оживили горные пейзажи Чукотки.
Конкурс проводится при поддержке аппарата полпреда президента РФ в ДФО, Минвостокразвития, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики и НКО «Фонд развития социальных инициатив».