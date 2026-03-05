Ричмонд
Завод в Ростовской области, внедряющий роботов, получит господдержку

Юрий Слюсарь посетил предприятия в Чертковском районе Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Завод в Чертковском районе Ростовской области, внедряющий роботов, получит поддержку. Об этом по итогам рабочей поездки сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

— Переехали из Луганска в Чертковский район, с нуля создали производственные мощности. Планируется модернизация: обновление станков на более энергоэффективные и замена ручного труда роботами. Окажем поддержку в получении субсидий из Фонда развития промышленности, — написал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.

Глава региона добавил, что сейчас предприятие выпускает компрессионные фитинги, полимерные тары, элементы инженерных систем, всего свыше тысячи наименований продукции. По ряду позиций производитель является единственным в стране. К 2025 году объем производства на площадке достиг 800 тонн.

Кроме того, в ходе рабочей поездки по Чертковскому району губернатор посетил сельхозпредприятие «Луч», а также оценил в поселке Чертково ход реконструкции водоснабжения и обновление Привокзальной площади.

