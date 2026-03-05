Ричмонд
Лукашенко помиловал 18 заключенных — 15 из них были осуждены за экстремизм

Лукашенко помиловал 18 заключенных, из которых 11 — женщины.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, среди которых 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

Большинство помилованных, 11 человек, — это женщины. Причем у шести из них есть дети, в том числе дети с инвалидностью и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

Помилованы и две семейные пары, а также женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, и еще одна женщина, осужденная в 16 лет.

Все помилованные подали ходатайство, признали вину, раскаялись в содеянном, а также пообещали вести правопослушный образ жизни.

Кстати, по данным Белстата, средняя белоруска впервые выходит замуж в 27 лет, а второй раз в 40.

Мы писали, что Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».

Вот еще информация — ресурсы средней семьи в Беларуси составляют 2817 рублей в месяц.

