Лукашенко помиловал 18 заключенных — 15 из них были осуждены за экстремизм

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 18 осужденных, среди которых 15 человек, совершивших преступления экстремистской направленности, сообщает телеграм-канал «Пул Первого».
Большинство помилованных, 11 человек, — это женщины. Причем у шести из них есть дети, в том числе дети с инвалидностью и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.
Помилованы и две семейные пары, а также женщина, находящаяся на последних месяцах беременности, и еще одна женщина, осужденная в 16 лет.
Все помилованные подали ходатайство, признали вину, раскаялись в содеянном, а также пообещали вести правопослушный образ жизни.
