Двое бойцов из Иркутской области вернулись из украинского плена

— Мои сердечные благодарности людям, которые делают все, чтобы наши военнопленные возвратились домой. Это спецслужбы России, коллеги из Минобороны РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова и все, кто трудится ради наших парней. Ждем бойцов на родной земле. Сил вам и скорейшего восстановления, — сказал Игорь Кобзев.