Двое бойцов из Иркутской области вернулись из украинского плена

Сейчас все военнослужащие находятся в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

5 марта состоялся очередной обмен военнопленными. Россия вернула 200 своих бойцов с территории, подконтрольной киевскому режиму. Среди освобожденных — двое парней из Иркутской области. Один из Ангарска, другой из Нижнеудинска. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев.

Сейчас все военнослужащие находятся в Беларуси. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время они вернутся в Россию, где пройдут лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны. В процессе передачи пленных участвовали Объединенные Арабские Эмираты и США.

— Мои сердечные благодарности людям, которые делают все, чтобы наши военнопленные возвратились домой. Это спецслужбы России, коллеги из Минобороны РФ, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Светлана Семенова и все, кто трудится ради наших парней. Ждем бойцов на родной земле. Сил вам и скорейшего восстановления, — сказал Игорь Кобзев.

Напомним, КП-Иркутск рассказывала о том, что сибиряк 51 день выживал на поле боя под атакой беспилотников, а попав в госпиталь, встретил там любовь. Историю Николая Мартынова читайте здесь.

