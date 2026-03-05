Такого Комрат еще не видел: Участок 12 соток продают за 400 тысяч евро — город уверенно движется к статусу Дубая

На рынке недвижимости автономии разгорается скандал вокруг объявления о продаже участка за €400 000. Эксперты подчеркивают, что при ширине в 19 метров возведение многоквартирного дома на этом месте станет техническим вызовом.
По мнению специалистов, подобные «космические» ценники дестабилизируют рынок и не имеют ничего общего с реальной рыночной стоимостью объектов.
И откуда они только эти цены берут? Просто из головы? Задает вопрос mirgagauzia.
Вот, что пишут пользователи соцсетей.
"Я думал, что видел уже всё на рынке недвижимости Комрата! Захожу на 999, смотрю, что продается. И вот, что нашёл. 12 соток земли — 400 001 евро. Сначала подумал, что в леях. Потом открыл шире глаза и пересчитал. Это примерно 3,3 млн за гектар. Наверно, 1 евро оставили на торг. Может, человеку срочно нужны деньги.
А может, он знает, чего мы пока не знаем. Бассейн, кстати, рядом напротив есть.
Участок предлагают под многоэтажку. Наверно, сразу с выездом в прямо в реку Ялпуг. Ширина участка — 19 метров. На таком просторе можно ещё один муравейник этажей на 11 поставить".
"Продавец, наверно, устал отвечать на звонки. Телефон не скажу — не знаю и знать не хочу. Но после таких объявлений начинаю понимать… Комрат уверенно движется к статусу Дубая!
Или я чего-то не понимаю?".
