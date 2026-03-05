Инвалиду возместили ущерб после затопления квартиры в Волгограде

В Волгограде 84-летняя местная жительница, являющаяся инвалидом 1 группы, столкнулась с неприятной ситуацией: ее квартиру затопило, а управляющая компания отказывалась возмещать ущерб. К счастью, на помощь пришла прокуратура Центрального района города, и теперь справедливость восторжествовала. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Инцидент произошел в начале августа 2025 года. Из-за неисправности системы водоотведения вода проникла в квартиру пенсионерки, повредив пол и потолок в кухне и коридоре, а также оставив влажные пятна на стенах и потолке в комнатах. 5 августа 2025 года составили акт о происшествии, после чего женщина обратилась в ООО «УК Центрального района» с требованием о компенсации.
Однако, несмотря на очевидность ущерба и наличие всех необходимых документов, управляющая компания не спешила с выплатами. Месяцы ожидания не принесли результата, и пожилая женщина оставалась без возмещения за испорченное имущество.
Благодаря решительным действиям прокуратуры, управляющая компания была вынуждена пойти навстречу заявительнице. В результате рассмотрения представления пенсионерке выплатили полную компенсацию ущерба, причиненного затоплением квартиры. Сумма возмещения составила более 80 тысяч рублей, что поможет пожилой женщине восстановить порядок в своем жилье.