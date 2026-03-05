Инвалиду возместили ущерб после затопления квартиры в Волгограде

Инцидент произошел в начале августа 2025 года. Из-за неисправности системы водоотведения вода проникла в квартиру пенсионерки, повредив пол и потолок в кухне и коридоре, а также оставив влажные пятна на стенах и потолке в комнатах. 5 августа 2025 года составили акт о происшествии, после чего женщина обратилась в ООО «УК Центрального района» с требованием о компенсации.