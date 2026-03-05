«Автодор» поднял тариф на трассе М-4 «Дон»

«После проведения ежегодной индексации стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 “Дон” для легковых автомобилей с понедельника по четверг составит 5 040 рублей», — сказано в сообщении.
В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные — с пятницы по воскресенье — новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году.
«Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена — от 4 до 5 рублей», — подчеркнули в «Автодоре».
Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 ₽.