«Автодор» поднял тариф на трассе М-4 «Дон»

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар — РИА Новости Крым. Компания «Автодор» подняла тарифы на проезд по трассе М-4 «Дон». Как сообщается на сайте предприятия, повышение произошло в рамках ежегодной индексации.

Источник: ГАИ Кубани

«После проведения ежегодной индексации стоимость проезда от Москвы до Краснодара по М-4 “Дон” для легковых автомобилей с понедельника по четверг составит 5 040 рублей», — сказано в сообщении.

В соответствии с таблицей тарифов на сайте, в данном случае речь идет о стоимости проезда в будние дни. Таким образом к предыдущему тарифу прибавились 430 рублей. В выходные — с пятницы по воскресенье — новый тариф составляет 6 090 рублей, что на 890 рублей выше, чем в прошлому году.

«Нововведение вступает в силу одновременно с ежегодной плановой индексацией тарифов на всей сети скоростных дорог Государственной компании. Несмотря на ежегодную корректировку стоимости проезда, тарифы остаются существенно ниже предельных уровней, установленных законодательством. На М-4, к примеру, лимит составляет 6,95 рублей за км, но фактическая цена — от 4 до 5 рублей», — подчеркнули в «Автодоре».

Подчеркивается также что при регулярных поездках с использованием транспондера и подключенной максимальной скидкой по программе лояльности стоимость проезда будет ниже на 15% и составит 4 284 ₽.

Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
