Открыт метод, ускоряющий создание сверхчувствительных детекторов терагерцовых волн

Добившись этого успеха, исследователи из МФТИ заинтересовались тем, как на чувствительность и другие свойства графенового детектора терагерцовых волн будет влиять ширина так называемой запрещенной зоны. Так физики называют одну из ключевых характеристик полупроводников, которая отражает то, какими энергиями могут обладать электроны в том или ином материале, и при этом она напрямую влияет на их оптические и электрические характеристики.