Омские пожарные потушили вспыхнувшие жилой дом и автомобиль

Накануне, 4 марта, сотрудники омского ГУ МЧС выехали по вызову в Ленинский округ — в поселок Черемуховское. На улице Бенеша в 07:52 загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей из квартиры шел дым.
Всего огонь охватил 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 08:26. На месте ЧП отработали 14 пожарных с тремя единицами специальной техники.
В тот же день, во вторник, вспыхнул автомобиль на улице Депутатской в Тюкалинске. Инцидент зарегистрировали в в 13:25.
Фото: ГУ МЧС России по Омской област.
Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили горящий моторный отсек припаркованной у гаража машины. Пламя потушили за семь минут пятеро человек. Они использовали две спецмашины.
В настоящее время дознаватели уточняют причины и обстоятельства обоих пожаров.
