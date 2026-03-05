Ричмонд
Омские пожарные потушили вспыхнувшие жилой дом и автомобиль

Огонь разбушевался в Тюкалинске и в Омске.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 4 марта, сотрудники омского ГУ МЧС выехали по вызову в Ленинский округ — в поселок Черемуховское. На улице Бенеша в 07:52 загорелся двухквартирный дом. К моменту прибытия спасателей из квартиры шел дым.

Всего огонь охватил 15 квадратных метров, открытое горение ликвидировали в 08:26. На месте ЧП отработали 14 пожарных с тремя единицами специальной техники.

В тот же день, во вторник, вспыхнул автомобиль на улице Депутатской в Тюкалинске. Инцидент зарегистрировали в в 13:25.

Фото: ГУ МЧС России по Омской област.

Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС обнаружили горящий моторный отсек припаркованной у гаража машины. Пламя потушили за семь минут пятеро человек. Они использовали две спецмашины.

В настоящее время дознаватели уточняют причины и обстоятельства обоих пожаров.

