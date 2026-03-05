Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить цветы в подарок можно во всех районах города.
— Все официальные торговые точки соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности и удобства. Специализированные площадки по продаже цветов открываются по мере готовности предпринимателей, — рассказали в городской администрации.
По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.
Адреса специализированных площадок в Волгограде:
Тракторозаводский район:
— на ул. Николая Отрады, у дома № 20;
— вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца;
— на площадке ярмарки рынка «Рассвет» у дома № 12А по ул. 95-я Гвардейская;
— ул. академика Бардина, у дома № 17;
— ул. Ополченская, 2.
— ул. Менжинского, у дома № 11.
Краснооктябрьский район:
— ул. Библиотечная, у дома № 16;
— на ул. Менделеева, у дома № 100;
Дзержинский район:
— ул. 51-й Гвардейской, у дома Nº19;
— ул. Краснополянская, у дома Nº5a;
— пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской;
— ул. Качинцев, у дома Nº124;
— б-р 30-летия Победы, у дома Nº70;
— площадка на ярмарке по ул. Ангарской, 55Б;
— площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;
— площадка на ярмарке по ул. Исторической, 181Д;
— площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской, 2А;
— площадка на ярмарке по ул. 8-й Воздушной Армии, 24А;
Центральный район:
— на ул. им. Ткачева, напротив дома № 11;
— пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;
— цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;
— ул. Новороссийская, 16;
— пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.
Ворошиловский район:
— ул. Елецкая, у дома № 9;
— на ул. Елецкая, у здания № 11а;
— ул. Котлубанская, у дома № 100 Г;
— ул. Ардатовская, у дома № 16;
— ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;
Советский район:
— на пр-кте Университетский, вблизи дома № 25;
— пр-кт Университетский, вблизи дома № 69;
— на пр-кте Университетский, вблизи дома № 95;
— ул. Туркменская, вблизи дома № 17;
— на ул. Туркменская, вблизи дома № 19;
Кировский район:
— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»;
— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район;
— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;
— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»;
— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85;
— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 87;
— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 111;
— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 127;
— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 131;
— ул. Писемского, у дома № 86А.
-ул. Абганеровская, у дома № 103.
Красноармейский район:
— ул. Копецкого, 10;
— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 8;
— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 30А;
— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 33;
— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 39;
— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 45;
— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 49;
— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 49 Г;
— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 50;
— ул. Пролетарская, у дома № 24;
— ул. Пролетарская, у дома № 45А.
Фото из архива ИА «Высота 102».