Где купить цветы к 8 Марта в Волгограде: список адресов

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили.

В преддверии 8 Марта в Волгограде массово открываются точки по продаже цветов. Как сообщили V102.RU в мэрии, в этом году купить цветы в подарок можно во всех районах города.

— Все официальные торговые точки соответствуют необходимым условиям и требованиям безопасности и удобства. Специализированные площадки по продаже цветов открываются по мере готовности предпринимателей, — рассказали в городской администрации.

По традиции в Волгограде пройдет цветочная ярмарка. По данным мэрии, она уже начала свою работу на улице Советской рядом с Центральным рынком.

Адреса специализированных площадок в Волгограде:

Тракторозаводский район:

— на ул. Николая Отрады, у дома № 20;

— вблизи пересечения ул. им. Николая Отрады и ул. им. Академика Богомольца;

— на площадке ярмарки рынка «Рассвет» у дома № 12А по ул. 95-я Гвардейская;

— ул. академика Бардина, у дома № 17;

— ул. Ополченская, 2.

— ул. Менжинского, у дома № 11.

Краснооктябрьский район:

— ул. Библиотечная, у дома № 16;

— на ул. Менделеева, у дома № 100;

Дзержинский район:

— ул. 51-й Гвардейской, у дома Nº19;

— ул. Краснополянская, у дома Nº5a;

— пересечение ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской;

— ул. Качинцев, у дома Nº124;

— б-р 30-летия Победы, у дома Nº70;

— площадка на ярмарке по ул. Ангарской, 55Б;

— площадка на ярмарке на пересечении ул. Константина Симонова и ул. Космонавтов;

— площадка на ярмарке по ул. Исторической, 181Д;

— площадка на рынке «Русь» по ул. Краснополянской, 2А;

— площадка на ярмарке по ул. 8-й Воздушной Армии, 24А;

Центральный район:

— на ул. им. Ткачева, напротив дома № 11;

— пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской;

— цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком;

— ул. Новороссийская, 16;

— пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.

Ворошиловский район:

— ул. Елецкая, у дома № 9;

— на ул. Елецкая, у здания № 11а;

— ул. Котлубанская, у дома № 100 Г;

— ул. Ардатовская, у дома № 16;

— ул. Рабоче-Крестьянская, 9/1;

Советский район:

— на пр-кте Университетский, вблизи дома № 25;

— пр-кт Университетский, вблизи дома № 69;

— на пр-кте Университетский, вблизи дома № 95;

— ул. Туркменская, вблизи дома № 17;

— на ул. Туркменская, вблизи дома № 19;

Кировский район:

— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Энергоколледж»;

— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Красноармейский район;

— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «Авангард» по направлению в Центральный район;

— на ул. 64-й Армии, у автобусной остановки «107 школа»;

— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 85;

— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 87;

— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 111;

— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 127;

— ул. 64-й Армии, у жилого дома № 131;

— ул. Писемского, у дома № 86А.

-ул. Абганеровская, у дома № 103.

Красноармейский район:

— ул. Копецкого, 10;

— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 8;

— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 30А;

— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 33;

— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 39;

— пр-кт им. Героев Сталинграда, у дома № 45;

— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 49;

— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 49 Г;

— на пр-кте им. Героев Сталинграда, у дома № 50;

— ул. Пролетарская, у дома № 24;

— ул. Пролетарская, у дома № 45А.

Фото из архива ИА «Высота 102».

