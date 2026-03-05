В Башкирии предложили сократить число проверок школьных столовых

Ассоциация предприятий социального питания Башкирии, созданная в 2018 году, объединяет операторов и производителей, которые кормят горячими обедами 76 процентов школьников региона. Члены ассоциации работают в 33 городах и районах, обеспечивая питанием 533 тысячи детей. С 2022 года они вложили 185 миллионов рублей в модернизацию столовых: закупили оборудование, провели ремонты, обновили инвентарь. Кроме того, создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и кондитерских изделий, общий объем инвестиций в производство превысил два миллиарда рублей. Вся продукция проходит госрегистрацию. Операторы ассоциации вместе со школами ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» и с момента его основания неизменно входят в число призеров.