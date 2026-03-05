В Башкирии предложили сократить число проверок школьных столовых

Депутат Госсобрания Башкирии Айбулат Хажин, выступая на III Республиканском форуме региональных операторов питания, затронул вопросы законодательного регулирования сферы. По его словам, операторы школьных столовых обратились с просьбой сократить количество проверок и пересмотреть некоторые санитарные нормы. Парламентарий предложил внести изменения в федеральное законодательство и ввести отдельный классификатор видов экономической деятельности именно для социального питания.
Хажин подчеркнул, что при этом нельзя ослаблять контроль за качеством продуктов и соблюдением санитарных требований. Он также отметил, что опыт Башкирии в организации школьного питания признан на федеральном уровне. К республике уже обращались коллеги из новых регионов и субъектов ПФО с просьбой изучить местные практики. Всех желающих приглашают познакомиться с системой.
Ассоциация предприятий социального питания Башкирии, созданная в 2018 году, объединяет операторов и производителей, которые кормят горячими обедами 76 процентов школьников региона. Члены ассоциации работают в 33 городах и районах, обеспечивая питанием 533 тысячи детей. С 2022 года они вложили 185 миллионов рублей в модернизацию столовых: закупили оборудование, провели ремонты, обновили инвентарь. Кроме того, создано 14 собственных площадок по выпуску полуфабрикатов и кондитерских изделий, общий объем инвестиций в производство превысил два миллиарда рублей. Вся продукция проходит госрегистрацию. Операторы ассоциации вместе со школами ежегодно участвуют во Всероссийском конкурсе «Лучшая школьная столовая» и с момента его основания неизменно входят в число призеров.
