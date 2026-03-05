141 нижегородский населенный пункт может попасть в зону затопления в паводок

По словам Куприяшкина, для возможной эвакуации подготовлены 150 пунктов временного размещения общей вместимостью более 50 тысяч человек. Сформирована группировка сил и средств численностью свыше 18 тысяч человек и более 3000 единиц техники, в том числе от МЧС России — около 4000 специалистов и более 300 единиц техники. Мониторинг обстановки ведется на 42 гидропостах Росгидромета, при необходимости планируется задействовать беспилотники.