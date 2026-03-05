Дешевле поменять? Волгоградские юристы рассказали, какие штрафы грозят нарушителям закона «о вывесках»

При обсуждении нашумевшего закона «о вывесках» все еще остается ощущение некоторой недосказанности. Несмотря на то, что многие предприниматели уже меняют фасадные конструкции и даже переименовывают свои заведения в Сети, вопрос о контроле за соблюдением новых требований, а также о возможном наказании для горожан, не готовых перейти на русский язык, до сих пор остается открытым. Корреспонденты ИА «Высота 102» пообщались с юристами, спросив у них о самом насущном.