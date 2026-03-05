Цветочный импорт в Ростовской области снизился в 1,4 раза

Ростовская область по итогам 2025 года сократила ввоз цветов из-за рубежа на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила и.о. начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления Елена Гурова, передает «Городской репортер».