Цветочный импорт в Ростовской области снизился в 1,4 раза

Ростовская область по итогам 2025 года сократила ввоз цветов из-за рубежа на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом сообщила и.о. начальника отдела торговых ограничений и экспортного контроля службы федеральных таможенных доходов Южного таможенного управления Елена Гурова, передает «Городской репортер».
— Наш регион не импортирует цветы в больших коммерческих объемах. Цветы к нам поступают в основном из Армении, стран Прибалтики и Турции, — прокомментировала Елена Гурова.
По словам представителя таможенного управления, в 2025 году Армения снизила поставки в денежном выражении. При этом страны Прибалтики, наоборот, нарастили объемы на 10%.
