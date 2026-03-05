Работу Воронежской области по замене лифтов отметили в Минстрое России

Министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин провел совещание с представителями регионов и основными получателями бюджетных средств.
Обсуждалось выполнение региональных программ капремонта домов. Среди прочего глава ведомства отметил работу Воронежской области по разработке механизма обновления лифтов старше 25 лет в домах, чьи жильцы аккумулируют деньги капремонта на спецсчетах.
Регион поделился положительным опытом перевода лифтов с таких счетов на баланс регионального оператора. Сегодня в Воронежской области насчитывается 1033 устаревших лифта возрастом более 25 лет, установленных в домах с деньгами на капремонт на спецсчетах. Согласно техническому регламенту Таможенного союза № 011/2011 «Безопасность лифтов», их следовало заменить до конца прошлого года. Замена всех этих подъемных устройств обойдется примерно в 4,1 миллиарда рублей.
Стоимость работ в таких случаях ложилась на плечи собственников жилья — через УК и ТСЖ. Если владельцы не исполнили эту обязанность до конца 2025 года, местные власти, согласно Жилищному кодексу РФ, были обязаны принять решение о передаче дома под управление регионального оператора.
Госжилинспекция Воронежской области уже уведомила муниципалитеты о домах со спецсчетами, не произведена замена лифтов либо прочие необходимые мероприятия. По итогам заседания комиссии регионального министерства ЖКХ и энергетики решено провести обязательную замену лифтов.
Получив уведомление инспекции, муниципальные органы должны в месячный срок передать указанные здания под управление регионального оператора. Далее замена лифтов будет осуществляться средствами Фонда капремонта Воронежской области, сроки выполнения установлены техническим регламентом Таможенного союза — до 15 февраля 2030 года.
После перевода взнос на капремонт граждане будут платить на счет регионального оператора. Ожидается, что поступления в Фонд капремонта в 2026—2030 годах вырастут на 2,3 миллиарда рублей. Эти деньги составят около половины необходимых затрат на обновление лифтов.
Нехватку средств планируется покрыть за счет доходов от временного инвестирования свободных средств оператора, экономии при конкурсах среди подрядчиков, софинансирования из бюджета области в размере 450 миллионов рублей ежегодно, а также ежегодной индексации тарифа на капремонт.
Таким образом, Фонд капремонта обеспечит своевременную замену всех 1033 лифтов в домах, переданных со спецсчетов, соблюдая требования технического регламента Таможенного союза.