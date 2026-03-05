Работу Воронежской области по замене лифтов отметили в Минстрое России

Регион поделился положительным опытом перевода лифтов с таких счетов на баланс регионального оператора. Сегодня в Воронежской области насчитывается 1033 устаревших лифта возрастом более 25 лет, установленных в домах с деньгами на капремонт на спецсчетах. Согласно техническому регламенту Таможенного союза № 011/2011 «Безопасность лифтов», их следовало заменить до конца прошлого года. Замена всех этих подъемных устройств обойдется примерно в 4,1 миллиарда рублей.