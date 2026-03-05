Правительство установило лимит задолженности абонентов за сотовую связь

«Документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге», — говорится в сообщении.