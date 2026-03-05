Ричмонд
Правительство установило лимит задолженности абонентов за сотовую связь

МИНСК, 5 мар — Sputnik. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин подписал постановление «О радиочастотном спектре», сообщила пресс-служба правительства.

Источник: Sputnik.by

«Документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге», — говорится в сообщении.

Кроме того, операторов обязали проводить опросы абонентов о качестве услуг через SMS-сообщения и телефонные звонки.

Также решено оптимизировать процесс выдачи разрешения на право использования радиочастотного спектра. Благодаря этому срок строительства объектов сотовой связи сократится более чем на 50 дней.

Еще одно новшество состоит в том, что радиолюбители будут платить за использование радиочастотного спектра по 0,2 базовой арендной величины (за каждое радиоэлектронное средство ежегодно).