Правительство установило лимит задолженности абонентов за сотовую связь

«Документ обязывает операторов электросвязи не допускать на лицевом счете абонента задолженности свыше 5 базовых величин (на сегодня это 225 рублей). Это позволит, в частности, исключить непреднамеренное возникновение у абонента значительных сумм задолженности в роуминге», — говорится в сообщении.
Кроме того, операторов обязали проводить опросы абонентов о качестве услуг через SMS-сообщения и телефонные звонки.
Также решено оптимизировать процесс выдачи разрешения на право использования радиочастотного спектра. Благодаря этому срок строительства объектов сотовой связи сократится более чем на 50 дней.
Еще одно новшество состоит в том, что радиолюбители будут платить за использование радиочастотного спектра по 0,2 базовой арендной величины (за каждое радиоэлектронное средство ежегодно).