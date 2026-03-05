Расправившийся с женой волгоградец прикарманил деньги детей-сирот

В прокуратуру Краснооктябрьского района обратилась бабушка несовершеннолетних. Она рассказала, что мужчина, ограниченный судом в родительских правах, получает от Соцфонда ежемесячное пособие на детей, не принимая никакого участия в их жизни — воспитанием и содержанием внуков занимается только она.