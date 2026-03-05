Расправившийся с женой волгоградец прикарманил деньги детей-сирот

Уголовное дело возбуждено в отношении волгоградца, который обирал своих детей. Их мать ранее погибла по его вине.
В прокуратуру Краснооктябрьского района обратилась бабушка несовершеннолетних. Она рассказала, что мужчина, ограниченный судом в родительских правах, получает от Соцфонда ежемесячное пособие на детей, не принимая никакого участия в их жизни — воспитанием и содержанием внуков занимается только она.
«Всего с марта по ноябрь 2025 года нерадивый отец получил около 200 тысяч рублей в качестве соцподдержки. Деньги он потратил на свои нужды», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.
После проведенной проверки райпрокуратура внесла представление в адрес руководителя ОСФР. Выплаты мужчине прекращены. Пособие теперь получает бабушка.
Волгоградца обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Прокуратура подготовила иск в суд с требованием взыскать с фигуранта незаконно полученные средства.
