Расправившийся с женой волгоградец прикарманил деньги детей-сирот

бабушка несовершеннолетних рассказала, что мужчина, ограниченный в родительских правах, получает от СФР пособие на ребят, не принимая участия в их жизни.

Уголовное дело возбуждено в отношении волгоградца, который обирал своих детей. Их мать ранее погибла по его вине.

В прокуратуру Краснооктябрьского района обратилась бабушка несовершеннолетних. Она рассказала, что мужчина, ограниченный судом в родительских правах, получает от Соцфонда ежемесячное пособие на детей, не принимая никакого участия в их жизни — воспитанием и содержанием внуков занимается только она.

«Всего с марта по ноябрь 2025 года нерадивый отец получил около 200 тысяч рублей в качестве соцподдержки. Деньги он потратил на свои нужды», — поясняет представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

После проведенной проверки райпрокуратура внесла представление в адрес руководителя ОСФР. Выплаты мужчине прекращены. Пособие теперь получает бабушка.

Волгоградца обвиняют в мошенничестве при получении выплат. Прокуратура подготовила иск в суд с требованием взыскать с фигуранта незаконно полученные средства.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что прокуратура Серафимовичского района выбила для матери-одиночки положенное пособие.