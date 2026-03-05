ФСИН опровергла информацию о нарушении прав осужденных в новом казанском СИЗО

По информации ФСИН, переезд СИЗО № 1 в новое здание, начатый в середине февраля, сейчас завершается. Изолятор построен в рамках федеральной программы и включает административный корпус, шесть режимных зданий, медицинскую часть, отделения для свиданий и транзитно-пересыльный пункт.