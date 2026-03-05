Под Ростовом из-за разбитой дороги завели дело

В Новочеркасске дорожные проблемы обернулись уголовным делом. Проезжая часть от моста через реку Грушевка до границы слободы Красюковской находится в крайне плохом состоянии: треснувший асфальт буквально испещрен ямами. По информации регионального Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Сотрудники ведомства уже выезжали на место, чтобы зафиксировать все повреждения покрытия, а также изъяли документы в городских службах и опросили очевидцев.
Теперь следствию предстоит выяснить фамилии конкретных управленцев, которые годами не замечали разбитый путь и не принимали мер по его ремонту.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
В Ростовской области до 2030 года установят порядка тысячи дорожных камер.