Под Ростовом из-за разбитой дороги завели дело

В Новочеркасске дорожные проблемы обернулись уголовным делом. Проезжая часть от моста через реку Грушевка до границы слободы Красюковской находится в крайне плохом состоянии: треснувший асфальт буквально испещрен ямами. По информации регионального Следственного комитета, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».