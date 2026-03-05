Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI

После завершения 19‑го тура Российской Премьер‑Лиги, ставшего одним из наиболее резонансных по количеству спорных судейских решений за последнее время, стало очевидно: у болельщиков и экспертов больше вопросов, чем ответов. Впервые в рамках одного тура система VAR была задействована во всех восьми матчах. Тем не менее итоги видеопроверок вызвали неоднозначную реакцию в футбольном сообществе.