Назначена судейская бригада на ключевой матч «Ротора» в 23-м туре Лиги PARI

После завершения 19‑го тура Российской Премьер‑Лиги, ставшего одним из наиболее резонансных по количеству спорных судейских решений за последнее время, стало очевидно: у болельщиков и экспертов больше вопросов, чем ответов. Впервые в рамках одного тура система VAR была задействована во всех восьми матчах. Тем не менее итоги видеопроверок вызвали неоднозначную реакцию в футбольном сообществе.

Поэтому перед матчами 23‑го тура Лиги PARI тема судейства приобретает чуть ли не решающее значение. Внимание волгоградских болельщиков приковано к матчу с участием «Ротора», поскольку встреча «Ротор» (Волгоград) — «Урал» (Екатеринбург) имеет ключевое значение для обеих команд!

«Ротор» находится в плотной группе претендентов на выход в РПЛ. Каждая победа приближает волгоградцев к заветной цели — возвращению в элитный дивизион. Поддержка родных трибун будет играть огромную роль: болельщики готовы гнать команду вперёд, создавая атмосферу настоящего футбольного праздника.

«Урал» также не намерен уступать. Екатеринбургская команда показывает стабильную игру и борется за высокие места. В матчах против прямых конкурентов «Урал» традиционно демонстрирует характер и умение добиваться результата даже в сложных условиях.

А значит, этот матч — не просто очередная игра тура. Это битва за стратегические очки, которые могут стать решающими в итоговой турнирной таблице. Любая ошибка может стоить команде места в гонке за повышение в классе, а победа способна придать мощный импульс на финишном отрезке сезона.

Для обслуживания этого принципиального матча назначена опытная судейская бригада, способная обеспечить честное и беспристрастное судейство в напряжённой обстановке:

Главный судья: Андрей Прокопов (Ярославль) — арбитр с многолетним опытом работы в профессиональных лигах. Известен взвешенными решениями и умением контролировать ход матча, сохраняя спокойствие даже в самых эмоциональных эпизодах.

Помощники главного судьи (ассистенты):

Андрей Пелых (Санкт‑Петербург) — специалист по фиксации офсайдов и эпизодов у боковых линий. От его работы будет зависеть точность определения положения «вне игры» и корректность решений по аутам и угловым.

Илья Довольнов (Тюмень) — опытный ассистент с хорошей репутацией. Отвечает за поддержку главного арбитра на своём фланге и своевременное сигнализирование о нарушениях.

Резервный судья: Андрей Зубов (Азов) — готов вступить в игру в случае непредвиденных обстоятельств с основным арбитром. Также контролирует взаимодействие между скамейкой запасных, тренерским штабом и судейской бригадой.

Инспектор матча: Андрей Бутенко (Москва) — отвечает за общую оценку работы судейской бригады. Его отчёт после игры повлияет на будущие назначения арбитров и поможет проанализировать спорные эпизоды.

Делегат матча: Антон Воронцов (Москва) — обеспечивает организационное сопровождение игры: контролирует соблюдение регламента, взаимодействие служб стадиона и соблюдение мер безопасности.

Волгоградцы ждут от «Ротора» яркой и результативной игры. Команда должна показать характер, сплочённость и волю к победе — именно эти качества часто становятся решающими в матчах такого уровня.

Александр Веселовский.

Фото: ФНЛ.