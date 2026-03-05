Ричмонд
Часть Ворошиловского района в Ростове осталась без отопления и горячей воды

Жители нескольких улиц в Ростове временно остались без отопления и горячей воды.

Источник: Комсомольская правда

Часть Ворошиловского района в Ростове-на-Дону снова осталась без отопления и горячей воды. Об этом 5 марта сообщила министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная.

— После повторного дефекта теплотрассы в переулке Забайкальском ограничено теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых домов в границах: Нариманова — Нагибина — Башкирская — Ларина — Погодина — Забайкальский, — написала в своем телеграм-канале Антонина Пшеничная.

Ремонтные работы планируют завершить до 23 часов 5 марта. Ответственная организация — АО «Теплокоммунэнерго».

Вчера, 4 марта, также ремонтировали дефект теплотрассы в переулке Забайкальском. Работы вели со второй половины дня до вечера.

