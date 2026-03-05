Редкая агава впервые за 15 лет зацвела в Никитском ботсаду в Крыму

В Никитском ботаническом саду впервые зацвела редкая агава десметиана вариегата. Этого момента ждали 15 лет.
Растение выпустило цветонос еще осенью, что необычно для этого времени года. Из-за холодов развитие замедлилось, но в теплые мартовские дни цветки начали быстро распускаться.
«Агавы у нас цветут уже много лет. Только никогда не знаешь, когда и какая из них зацветет. Конкретно этот вид зацвел впервые. У нее невысокий цветонос — примерно 1,2 метра, зеленый стебель и желтые цветы» — рассказала «КП-Крым» агроном кактусовой оранжереи Никитского ботанического сада Ольга Зубко.
Цветение продлится один-два месяца, после чего материнское растение погибнет. Агава цветет лишь раз за всю жизнь — примерно через 30 лет. Затем жизненный цикл продолжают ее «детки» — прикорневые побеги.
Всего известно коло 300 видов агавы. Чем крупнее растение, тем дольше оно развивается и тем позже зацветает.