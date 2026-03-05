Редкая агава впервые за 15 лет зацвела в Никитском ботсаду в Крыму

«Агавы у нас цветут уже много лет. Только никогда не знаешь, когда и какая из них зацветет. Конкретно этот вид зацвел впервые. У нее невысокий цветонос — примерно 1,2 метра, зеленый стебель и желтые цветы» — рассказала «КП-Крым» агроном кактусовой оранжереи Никитского ботанического сада Ольга Зубко.