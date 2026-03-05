Интраназальная вакцина против гриппа и ковида готова к клиническим испытаниям

По словам Руденко, помимо вакцины против гриппа и коронавируса, в институте разработан широкий спектр поливалентных вакцин, которые будут применяться не только от гриппа, но и других респираторнных заболеваний, например, респираторно-синцитиального вируса, который очень актуален для детей и пожилых, против парагриппа. «Такая технология подготовки поливалентных вакцин на основе живой гриппозной вакцины безопасна и проверена, рекомендована ВОЗ. Я надеюсь, что эти вакцины будут приняты в нашей стране», — добавила она.