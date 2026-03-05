Интраназальная вакцина против гриппа и ковида готова к клиническим испытаниям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Интраназальная вакцина против гриппа и коронавирусной инфекции, которую разработали в Институте экспериментальной медицины (ИЭМ), готова к клиническим испытаниям. Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС главный научный сотрудник отдела вирусологии и иммунологии им. акад. А. А. Смородинцева, заслуженный деятель науки РФ Лариса Руденко.
«Сейчас наша вакцина завершила все доклинические испытания, которые требуют в Министерстве здравоохранения, и мы готовы с нашими индустриальными партнерами Biocad приступить к клиническим испытаниям», — сказала она.
Специалист напомнила, что двухвалентная вакцина, которая позволяет защищать организм сразу от двух инфекций — гриппа и коронавируса, является интраназальной, то есть вводится через нос. Для ее разработки использовалось производство на тканевых структурах — клетках, что очень важно, поскольку все вакцины в основном производятся на куриных эмбрионах, и необходимо иметь запасную технологию.
«Острые респираторные заболевания не циркулируют в одиночку, очень много смешанных инфекций. Такая вакцина, которая позволяет защитить от двух инфекций, очень важна и является передовой, потому что использована для этой платформенной технологии наша отечественная живая гриппозная вакцина, которая применялась для профилактики гриппа у детей и взрослых, и показала свою безопасность, эффективность», — отметила она.
По словам Руденко, помимо вакцины против гриппа и коронавируса, в институте разработан широкий спектр поливалентных вакцин, которые будут применяться не только от гриппа, но и других респираторнных заболеваний, например, респираторно-синцитиального вируса, который очень актуален для детей и пожилых, против парагриппа. «Такая технология подготовки поливалентных вакцин на основе живой гриппозной вакцины безопасна и проверена, рекомендована ВОЗ. Я надеюсь, что эти вакцины будут приняты в нашей стране», — добавила она.
5 марта 2020 года в Санкт-Петербурге был впервые выявлен случай COVID-19.