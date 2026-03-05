Белгидромет сделал свой прогноз о весеннем половодье 2026 года

3 марта президент Беларуси Александр Лукашенко сделал свой прогноз по паводку весной 2026 года и сказал, что большой воды не будет (здесь об этом подробнее), а 5 марта Белгидромет выпустил свой прогноз.
Синоптики считают, что весной 2026 года половодье будет более высокое, чем в последние годы, но, по расчетам, максимальные уровни воды на реках прогнозируются близкими к средним многолетним значениям.
Что касается пойменных участков рек, то они будут затопляться.
«Максимальные уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых отмечаются затопления прибрежных территорий», — отметили в Белгидромете.
Наиболее сложную паводковую ситуацию специалисты ожидают в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.
