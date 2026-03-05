Ричмонд
Белгидромет сделал свой прогноз о весеннем половодье 2026 года

Белгидромет сказал о предполагаемой силе половодья весной 2026.

Источник: Комсомольская правда

3 марта президент Беларуси Александр Лукашенко сделал свой прогноз по паводку весной 2026 года и сказал, что большой воды не будет (здесь об этом подробнее), а 5 марта Белгидромет выпустил свой прогноз.

Синоптики считают, что весной 2026 года половодье будет более высокое, чем в последние годы, но, по расчетам, максимальные уровни воды на реках прогнозируются близкими к средним многолетним значениям.

Что касается пойменных участков рек, то они будут затопляться.

«Максимальные уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых отмечаются затопления прибрежных территорий», — отметили в Белгидромете.

Наиболее сложную паводковую ситуацию специалисты ожидают в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.

Кстати, Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».

Кроме того, база отдыха под Логойском продана почти за $500 000 меньше, чем за минуту.

Мы писали, что актриса Вера Полякова-Макей рассказала, как пережила кончину мужа — министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Выбор был: лечь и страдать, умирать — либо взять волю в кулак».

