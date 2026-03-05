Житель Кишинева успел снять на видео грабителя, разбившего окно автомобиля и укравшего сумку: Теперь пострадавший обращается к тем, кто найдет похищенное

"Пожалуйста, крик о помощи! 4 марта, около 09:00, мой автомобиль был взломан в районе Мирча чел Бэтрын, 3, рядом с детсадом No. 161. Грабитель украл коричневую сумку — я успел снять его на видео. Скорее всего, тот, кто ее забрал, выбросит бумаги где-то в этом районе.