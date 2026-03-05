Житель Кишинева успел снять на видео грабителя, разбившего окно автомобиля и укравшего сумку: Теперь пострадавший обращается к тем, кто найдет похищенное

В Кишинёве мужчина успел снять на видео грабителя, который разбил окно и вскрыл его автомобиль. Пишет пострадавший Игорь Курнюк:
"Пожалуйста, крик о помощи! 4 марта, около 09:00, мой автомобиль был взломан в районе Мирча чел Бэтрын, 3, рядом с детсадом No. 161. Грабитель украл коричневую сумку — я успел снять его на видео. Скорее всего, тот, кто ее забрал, выбросит бумаги где-то в этом районе.
Пожалуйста, если кто-то найдет:
— документы на имя Александрина Курнюк.
— очки.
Пишите мне в личку.
Предлагаю вознаграждение за любую информацию или за возврат документов. Поделитесь, пожалуйста этой публикацией, может дойдёт до кого-то, кто найдет документы. Огромное спасибо за помощь!".
Давайте поможем! И да — никогда не оставляйте ничего ценного на видном месте в автомобиле, когда покидаете его хотя бы на пару минут!