В омском ТЦ прошли учения по отработке действий при угрозе атаки БПЛА

В тренировку включили эвакуацию людей при экстренных сигналах.

Источник: Комсомольская правда

4 марта омичи провели учебную тренировку по действиям при получении сигналов «Внимание всем!», «Воздушная тревога» и «Угроза атаки БПЛА». Организаторами выступили Министерство региональной безопасности гордепартамент общественной безопасности.

«Одной из задач однодневных учений стала отработка слаженных действий по эвакуации и укрытию постоянного персонала и посетителей торгового центра при угрозе атаки беспилотников», — рассказали местные власти.

Действия развернулись на территории ТЦ «Фестиваль». Специалисты проверили уровень подготовки к потенциально опасным ситуациям не только работников, и жителей. Особое внимание уделили работе системы информирования и оповещения населения об угрозе. В ходе учений сработали сирены, были запущены вещание тревожных сообщений и авторассылка предупреждений через смартфоны, социальные сети. Персонал и гости центра своевременно эвакуировались и, согласно инструкции, заняли безопасные места.

Подобные тренировки помогают омичам ориентироваться в ситуациях возникновения рисков для жизни, минимизировать возможный ущерб в случае реальных происшествий.

Ранее все организации получили рекомендации по разработке инструкций на случай угрозы с воздуха. При возникновении СЧ сигналы доводят до жителей через телевидение, радио, звуковые сирены, СМС и официальные инфоканалы.

Ранее мы рассказали, что в Омске проверили исправность системы экстренного оповещения населения.

В Омской области организуют военные сборы для школьников и студентов СУЗов.

