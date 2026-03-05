В Волгограде придумали, как благоустроить 8000 кв. метров в Дзержинском районе

Общая площадь территории, которую хотят благоустроить, составляет 8000 квадратных метров. На этом пространстве ходят разместить детские площадки, зоны для тихого отдыха, пеших прогулок, а также предусмотреть новые парковочные места. Не забыли архитекторы и про зеленые зоны. Здесь появится газоны и много декоративных кустарников.