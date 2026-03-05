Путин обсудил с женщинами-военнослужащими поддержку бойцов СВО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Владимир Путин обсудил с женщинами-военнослужащими средства связи на фронте и поддержку бойцов СВО.
Президент отметил, что условия, в которых воюют участники спецоперации, очень суровые. При этом одна из самых важных сфер на фронте — связь. Использование неподконтрольных России видов связи представляет опасность для личного состава.
Глава государства также поздравил россиянок с Международным женским днем.
«Хочу пожелать вам всего самого доброго и личного счастья, производственных в широком смысле этого слова успехов», — заявил он на встрече с представительницами разных профессий.
Президент рассказал, что женщины часто берут на себя обязанности, которые считаются мужскими.
«Это и военнослужащие, причем разных специальностей и направлений воинской службы. Не только медики, связисты, но и другие военные специальности. Это оборонная промышленность, наука», — пояснил Путин.
При этом президент отметил, что на женщинах лежит много обязанностей.
«Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной, в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому. Вот о детях я уже говорил, но часто и вторая половина семьи тоже нуждается в такой же заботе, как дети», — подчеркнул он.
В России всегда будут оценивать вклад человека вне зависимости от его пола, добавил Путин.