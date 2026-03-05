Путин подчеркнул важность оценки вклада человека вне зависимости от пола

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. В России всегда будут оценивать вклад того или иного человека вне зависимости от его пола, заявил президент РФ Владимир Путин.
«Конечно, мы всегда будем оценивать вклад того или другого человека, вне зависимости от того, женщина это или мужчина, будем оценивать вклад по тому, что тот или иной человек, в данном случае наши женщины, делают в рамках своих профессиональных обязанностей», — сказал Путин на мероприятии по случаю Международного женского дня.
В четверг Путин в преддверии Международного женского дня проводит встречу с представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.