Путин предложил продолжить совершенствовать мессенджер Max

Путин предложил продолжить совершенствовать национальный мессенджер Max.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что необходимо продолжить совершенствовать национальный мессенджер Max.

На мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, командир батальона Воздушно-космических сил России подполковник Ирина Годунова рассказала Путину, что отечественная платформа Max способна решить все вопросы со связью на фронте, если её немного доработать.

«Есть еще вопросы, которые нужно доработать в рамках этого (отечественного мессенджера — ред.) Max», — сказал Путин.