Путин отметил большое число обязанностей у женщин

Путин отметил большое число обязанностей, которое лежит на женщинах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил большое количество обязанностей, которое лежит на женщинах.

Путин в преддверии Международного женского дня проводит в Кремле встречу с женщинами-представительницами разных профессий, в том числе с конструкторами, добровольцами, военкорами и медиками.

«Конечно, на женщине очень много всяких обязанностей. Здесь и дома надо быть и красивой, и привлекательной. И в то же время нужно выполнять большое количество традиционно лежащих на плечах женщин обязанностей по дому», — сказал он в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня.