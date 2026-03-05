Губернатор Андрей Бочаров возглавил волгоградское отделение «Единой России»

На 41-й конференции отделения партии «Единая Россия» в Волгоградской области, которая прошла 5 марта в оборонно-спортивном лагере «Авангард», прошли выборы руководителя. Новым секретарем стал губернатор Андрей Бочаров, который сменил 12 лет занимавшего этот пост Сергея Горнякова.
— В ходе тайного голосования Герой России Андрей Бочаров единогласно избран на должность секретаря регионального отделения, — сообщили в пресс-службе партии.
На конференции Андрей Бочаров обозначил приоритетные направления работы. А также отметил личный вклад Сергея Горнякова, который возглавил Южный межрегиональный координационный совет партии. Бывшему главному единороссу региона губернатор вручил медаль ордена «За заслуги перед Волгоградской областью».
После новый секретарь провел первое заседание президиума регполитсовета и назначил семь своих заместителей, каждый из которых будет нести персональную ответственность за свое направление.