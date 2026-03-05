Белстат посчитал, сколько лет белорусские женщины проводят на работе

В преддверии Дня женщин Белстат провел обследование бюджета времени у белорусок в возрасте от 10 лет и старше.
Как рассказала Тарасюк, в категорию ухода за собой у белорусок входит сон, прием пищи и забота о внешности. На эти процедуры уходит почти половина суточного фонда времени. Основную часть занимает сон — на него приходится 9 часов.
В среднем 35 минут в день у белорусок уходит на обучение, оставшиеся 20 минут — на другие дела.
«Как итог, в течение всей жизни женщины, средняя продолжительность которой составляет 80 лет, дамы почти 10 лет проводят на работе», — подчеркнула она.
Тарасюк отметила, что по 4 года белоруски тратят на приготовление и прием пищи. На покупку товаров и получение услуг уходит более года. Бытовыми мероприятиями женщины занимаются почти 5 лет.
Что касается свободного времени, то на него приходится 13 лет. Чуть менее половины из них дамы проводят за просмотром телепередач и видеофильмов. Почти 1,5 года отведены на занятие спортом, прогулки и активные виды деятельности. Не менее 30 лет уходит на сон, около 4 лет занимает время на передвижение, добавила Тарасюк.