Суд арестовал чиновника мэрии Воронежа за превышение полномочий

По данным регионального СК, подозреваемый с января по март 2025 года дал незаконное указание одному из участников аукциона на право заключения договора аренды автостоянки в Воронеже отказаться от участия в конкурсе. Опасаясь негативных последствий, мужчина согласился. В итоге подозреваемый заключил договор аренды со своим знакомым.