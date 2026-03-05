Пенсионеры заключили 208 договоров пожизненной ренты в Петербурге за 10 лет

Пожилые жители Петербурга заключили 208 договоров пожизненной ренты за 10 лет. Об этом сообщила пресс-служба Смольного. Как уточнили в пресс-службе городской администрации, программа позволяет пенсионерам передать свое жилье в собственность города, сохранив при этом право на постоянное проживание.
— Согласно условиям договора, пенсионеры получают разовую выплату (10 процентов от рыночной стоимости жилья) и ежемесячные выплаты на протяжении всего срока действия договора. С 2026 года размер ежемесячной выплаты составит 28,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2014 году сумма была равна 16 тысячам рублей, — рассказали в пресс-службе.
Оценка стоимости жилья, страхование квартир и оформление договоров оплачиваются из городского бюджета. К слову, 95 процентов пенсионеров, заключивших договор ренты, проживают в одиночестве, а 5 процентов — в браке.