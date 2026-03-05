Пенсионеры заключили 208 договоров пожизненной ренты в Петербурге за 10 лет

— Согласно условиям договора, пенсионеры получают разовую выплату (10 процентов от рыночной стоимости жилья) и ежемесячные выплаты на протяжении всего срока действия договора. С 2026 года размер ежемесячной выплаты составит 28,8 тысячи рублей. Для сравнения, в 2014 году сумма была равна 16 тысячам рублей, — рассказали в пресс-службе.