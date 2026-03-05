Ричмонд
Кто обязан подавать декларацию 3 НДФЛ в 2026 году?

Взаимодействовать с налоговой службой удобнее через «Личный кабинет налогоплательщика», советуют в волгоградском УФНС.

— Декларацию должны представить следующие граждане, — поясняет заместитель руководителя УФНС России по Волгоградской области Ольга Зинина:

продавшие имущество, находившейся в собственности гражданина менее минимального срока владения (3 года или 5 лет);

получившие в дар недвижимость не от близких родственников;

сдающие имущество в аренду;

от выигрыша в лотерею, не превышающем 15 тыс. руб.;

получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.

Также, задекларировать доходы обязаны индивидуальные предприниматели на общей системе налогообложения, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и иные лица в предусмотренных законом случаях.

Подать декларацию 3‑НДФЛ за 2025 год необходимо не позднее 30 апреля 2026 года. Уплатить исчисленный в декларации НДФЛ — не позднее 15 июля 2026 года. Несвоевременное декларирование и неуплата налога в срок предусматривает начисление штрафных санкций и пени.

Вот несколько важных рекомендаций, которые помогут грамотно организовать взаимодействие с налоговой службой.

В первую очередь получите доступ и станьте активным пользователем «Личного кабинета налогоплательщика». С его помощью вы сможете:

отслеживать информацию о доходах;

контролировать данные об имуществе и его выбытии;

представлять декларацию, если на вас лежит обязанность её подачи;

заявлять налоговые вычеты.

Также в личном кабинете отражена информация о возможности получения вычетов в упрощенном порядке.

Храните подтверждающие документы. Сохраняйте чеки, договоры, справки и иные документы о доходах и расходах. Всё это может понадобиться, чтобы подтвердить доходы и обосновать право на вычеты.

Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал, что изменилось в процедуре получения налоговых вычетов в 2026 году.