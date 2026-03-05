Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 марта 2026

Электричество пропадет во многих домах, в том числе расположенных на улице Геологов, Помяловского, Бородина, Тельмана, Розы Люксембург, 5-й Армии, Горького, Марата, Степана Разина и других. Где-то работы займут всего час, другим же жильцам придется провести без удобств весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить гаджеты.