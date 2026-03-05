Ричмонд
Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 марта 2026

Свет частично отключат в Иркутске 6 марта.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 6 марта 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на сетях.

Отключение света в Иркутске 6 марта 2026.

Электричество пропадет во многих домах, в том числе расположенных на улице Геологов, Помяловского, Бородина, Тельмана, Розы Люксембург, 5-й Армии, Горького, Марата, Степана Разина и других. Где-то работы займут всего час, другим же жильцам придется провести без удобств весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить гаджеты.

Более подробная информация об отключении света в Иркутске 6 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».

