Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 марта 2026

Отключение света в Иркутске 6 марта 2026 года коснется Свердловского, Ленинского и Правобережного районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на сетях.
Отключение света в Иркутске 6 марта 2026.
Электричество пропадет во многих домах, в том числе расположенных на улице Геологов, Помяловского, Бородина, Тельмана, Розы Люксембург, 5-й Армии, Горького, Марата, Степана Разина и других. Где-то работы займут всего час, другим же жильцам придется провести без удобств весь день. Поэтому стоит заранее запастись необходимым, зарядить гаджеты.
Более подробная информация об отключении света в Иркутске 6 марта 2026 года представлена в фотокарточках ниже.
Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38». Фото: канал «Свет 38».
